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У Греції на посольство України напали з «коктейлями Молотова»

Юлія Шпак

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Вночі в Афінах невідомі з «коктейлями Молотова»напали на посольство України в Греції. Про це у Twitter повідомив глава МЗС України Павло Клімкін, передає Львівський портал.

 

«Вночі була спроба атаки на наше посольство в Афінах пляшками з запалювальною сумішшю. Напевно, радикали під впливом Росії. Ніхто не постраждав», – йдеться у повідомленні.

Також  глава МЗС України додав, що постраждалих внаслідок інциденту немає.

«З  греками домовилися про взаємодію та цілодобову охорону. Дбаємо про безпеку та уживаємо заходів по всіх країнах», – написав він.

Окрім цього, як пише Еспресо з посиланням на Newpost.gr, приблизно о другій ночі невідомі підпалили три автомобілі біля будівлі українського посольства.

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