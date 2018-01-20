ОСТАННІ НОВИНИ

У Дрогобичі пройшов масштабний парад вертепів

Юлія Шпак

|

Вчора, 19 січня, на свято Водохреще, вперше у Дрогобичі відбувся Фестиваль вертепів. Про це повідомляє «Варто – Галицькі Новини», передаються Українські новини.

 

Особливістю цьогорічного Фестивалю є хода вертепів по місту — так званий парад вертепів.

Участь у Фестивалі, як зазначається в прес-служби міської ради, взяли 27 колективів вертепів з території Львівської області,

Міський голова Дрогобича Тарас Кучма зазначив, що Фестиваль вертепів має стати у Дрогобичі щорічним дійством з щоразу грандіознішим розмахом.

«Фестиваль вертепів має стати родзинкою древнього Дрогобича», — додав Кучма.

Відео:Варто – Галицькі Новини»,

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Один у полі воїн. #Святослав Літинський
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Один у полі воїн. #Святослав Літинський

Львівський портал розпочинає серію інтерв'ю з відомими людьми, які своїм життям доводять, що й один у полі воїн проти си...

ТОП-6 місць Львова для незабутнього купання на Водохреща
Соломія Григор'єва
ТОП-6 місць Львова для незабутнього купання на Водохреща

Як співається в коляді: «А той третій празник – Святе Водохреща»… А те Святе Водохреща вже у цю п’ятницю! У цей день люд...

Страх вакцинації vs спалах кору: як Львів бореться з масовим захворюванням
Вероніка РОЙ
Страх вакцинації vs спалах кору: як Львів бореться з масовим захворюванням

Наприкінці 2017 року в Україні почався справжній спалах кору, а на початку 2018 року кількість хворих серед дітей та дор...

Передайте на один. Чи вдасться Львову не стати аутсайдером у гонитві за е-квитком?
Катерина РОДАК
Передайте на один. Чи вдасться Львову не стати аутсайдером у гонитві за е-квитком?

Львів і Дніпро були двома містами України, які мали першими впровадити електронну систему оплати за проїзд у громадськом...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...