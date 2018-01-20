У Дрогобичі пройшов масштабний парад вертепів

Вчора, 19 січня, на свято Водохреще, вперше у Дрогобичі відбувся Фестиваль вертепів. Про це повідомляє «Варто – Галицькі Новини», передаються Українські новини.
Особливістю цьогорічного Фестивалю є хода вертепів по місту — так званий парад вертепів.
Участь у Фестивалі, як зазначається в прес-служби міської ради, взяли 27 колективів вертепів з території Львівської області,
Міський голова Дрогобича Тарас Кучма зазначив, що Фестиваль вертепів має стати у Дрогобичі щорічним дійством з щоразу грандіознішим розмахом.
«Фестиваль вертепів має стати родзинкою древнього Дрогобича», — додав Кучма.
Відео:Варто – Галицькі Новини»,
Юлія Шпак