МОК не допустив до Олімпіади 111 спортсменів РФ

Міжнародний олімпійський комітет розробив список російських спортсменів, яких можуть запросити до участі в Олімпійських іграх у Пхьончхані цього року. Про це повідомляється на сайті МОК, пише УП.

Зазначається, що попередній список із 500 російських спортсменів скоротили на 111 осіб. Тепер МОК може допустити до Олімпіади 389 учасників з Росії.

«Більше 80 відсотків спортсменів у цьому списку не брали участь в Олімпійських Зимових Іграх Сочі 2014 року. Це показує, що це нове покоління російських спортсменів», – вважають у МОК.

У решти 111 росіян ще не перевірені повторно тести на допінг з Сочі-2014 або МОК ще не отримав їхніх зданих допінг-проб.

В Олімпійському комітеті наголосили, що поставилися дуже серйозно до відбору російських спортсменів.

“Всі наші рішення були прийняті консенсусом групи стосовно кожного окремого спортсмена, кожен з яких розглядався анонімно”, – розповіла голова групи, яка обирає спортсменів РФ, Валері Фурнерон.

За її словами, у середньому, ця група російських спортсменів здала більше тестів на допінг, ніж спортсмени з будь-яких інших країн.

Як відомо, 5 грудня МОК відсторонив збірну Росії від участі в Олімпійських іграх 2018 року в південнокорейському місті Пхьончхан.

“Чисті” російські спортсмени, які за результатами досліджень не приймали допінгу, зможуть взяти участь в Олімпіаді-2018 і виступити лише під нейтральним прапором. Відповідно, під час спортивних змагань не буде звучати гімн РФ.

На Олімпіаду не акредитували жодного співробітника Міністерства спорту РФ. А віце-прем’єра Віталія Мутка довічно дискваліфікували від усіх Олімпіад.