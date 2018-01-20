Львів’янам нагадують, куди можна здати використані ялинки на утилізацію

У понеділок, 22 січня, у Львові прийматимуть у мешканців їх використані ялинки на утилізацію. Для цього по місту будуть розміщені мобільні пункти збору. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Департамент містобудування закликає львів’ян скористатись цією нагодою, з метою раціонального використання рослинних відходів.

Використані ялинки збиратимуть 22.01.2018 з 10.00 год. до 13.00 год. Мобільні пункти збору будуть розміщені за адресами:

м. Львів, вул. В.Великого,14 а (вхід в кінотеатр «Сокіл», що у парку «Горіховий Гай»;

м. Львів, вул. Виговського,34 (Залізнична районна адміністрація);

м. Львів, вул.Шафарика,15 (вхід в лісопарк Погулянка);

м. Львів, просп. Чорновола, 93( на площі перед ТЦ «Арсен»);

м. Львів, вул. Хоткевича (вхід в парк ім. Папи Римського Івана Павла ІІ, поблизу церкви Різдва Пресвятої Богородиці).

Крім цього, використані ялинки можна кожного дня безкоштовно здати на утилізацію за адресою: м. Львів, вул. Замарстинівська, 167а (ЛКП «Зелений Львів»). Усі зібрані ялинки будуть використані в якості вторинної сировини.

Додаткову інформацію можна отримати, звернувшись до головного інженера ЛКП «Зелений Львів» – Чишинського Володимира Миколайовича (номер телефону: 252-29-03.)