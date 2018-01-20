У четвер, 25 січня, о 17.30 год. у музеї «Територія Терору» (просп. В. Чорновола, 45 г) відбудеться захід до Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

На початку будуть представлені матеріали про життя та діяльність Якова Сухенка – українця, котрий у часи Голокосту рятував життя євреїв, і одним з перших серед українців – у 1983 році – отримав звання Праведника народів світу.

Розмову вестимуть Петро Долганов – кандидат історичних наук, член Правління і Експертної ради ГО «Мнемоніка», доц. кафедри політичних наук Рівненського державного гуманітарного університету та Андрій Усач – науковий співробітник Музею, докторант Українського католицького університету.

Також відвідувачам буде представлено документальний анімаційний фільм «Людина з обличчям», знятий на основі мемуарів Варвари Барац, єврейки з м. Рівного, котра разом із донькою Мірою врятувалася від загибелі завдяки допомозі Я. Сухенка.

Після завершення фільму планується дискусія та обговорення почутого матеріалу між лекторами та гостями Музею.

ТРИВАЛІСТЬ: 1 год. 30 хв., вхід вільний.

За детальною інформацією звертайтесь: Анна Шиманська Anna Shymanska, завідувач інформаційно-освітнього відділу, тел. 0967835096