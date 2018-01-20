Доба у зоні АТО минула без втрат

Упродовж доби, що минула, жодний український воїн не загинув і не був поранений. Проте ворожі провокації цього дня не припинялися. Вони навіть дещо посилилися. Противник продовжив обстріли позицій українських захисників. Основою цієї вогневої потуги стали міномети, зокрема, заборонені Мінськими угодами системи калібру 120-мм. Таким чином ворог особливо показово й відверто демонструє нехтування будь-якими домовленостями. Про це Львівському порталу повідомили у інофрмаційно-аналітичному центрі.

Луганський напрямок

Російсько-окупаційні війська здійснили 3 обстріли українських позицій, сконцентрувавши свою активність переважно на Світлодарській дузі. Попри незначну кількість обстрілів, це були підступні й варварські дії злочинців, які не дотримуються ані закону, ані принципів гуманізму під час воєнного конфлікту. Так, на початку доби противник майже годину використовував проти оборонців Луганського 82-мм міномети, випустивши по наших позиціях 20 снарядів.

Після короткої провокації зі стрілецької зброї зранку проти захисників Станиці Луганської, бойовики увечері знову неабияк активізувалися довкола Луганського. Тишу тут порушували черги ворожих великокаліберних кулеметів та вибухи 82-мм мін, яких було зафіксовано 8.

Донецький напрямок

Російсько-окупаційні сили порушували режим тиші у згаданому секторі нашої оборони 4 рази.

Акцент вогню і загалом усіх ворожих дій загарбник концентрував на Приморській ділянці фронту. Так, практично весь вечір довкола Широкиного та Водяного не змовкали важкі міномети сил агресора, які прицільно били по позиціях наших воїнів. Загалом українські оборонні укріплення витримали влучання майже двох десятків крупнокаліберних мін противника.

Імовірно, таким мінометним вогнем проросійські незаконні збройні формування відреагували на успішне виявлення нашими військовими й подальше відбиття вилазки ворожої диверсійно-розвідувальної групи. Її помітили неподалік укріплень Збройних Сил України на околицях Широкиного.

Українські оборонці, коли ця розвідгрупа критично наблизилися до них, відкрили вогонь зі стрілецької зброї, змусивши диверсантів відійти. На полі бою противник покинув одного свого пораненого. Його евакуювали наші військові й надалі організували надання диверсанту медичної допомоги.