BMW, Audi, «АЛЛО», VARUS та Sport Life – противники української мови в Україні

Найбільшим противником української мови в Україні на сьогодні є автомобільні компанії BMW та Audi, фітнес-клуби Sport Life, мережа магазинів техніки «АЛЛО» та компанія супермаркетів VARUS. Про це у інтерв’ю Львівському порталу повідомив відомий борець за права українців в Україні, асистент кафедри програмування Львівського національного університету імені Івана Франка, Святослав Літинський.

За словами С. Літинського абсолютна більшість автовиробників вже обладнали свої панелі керування українською мовою. Однак цьому досі протистоять такі відомі компанії, як BMW та Audi.

«Не реагують на звернення й не хочуть вводити в опції панелі керування українську мову компанії BMW та Audi. Не зважаючи на те, що в аналогічній ситуації компанія Volkswagen, Seat це зробили. Далі дослухалися Mercedes, Citroën та Renault, а Toyota взагалі зробила це самостійно», – повідомив він.

Окрім відомих автобрендів противниками української мови в Україні є такі відомі компанії, як Sport Life, «АЛЛО» та VARUS.

«У сфері обслуговування противниками української мови виступає компанія VARUS у Києві. Вони програли суд першої інстанції за те, що відмовляються обслуговувати у своїй мережі супермаркетів клієнтів українською мовою. Зараз у суді розглядається касація. Так само мережа фітнес-клубів Sport Life. Позов у Києві не був успішним, бо у позивача завершився договір із ними. Суд вирішив, що якщо немає договору, то й права замовникане будуть порушені.

Резонансний випадок у сфері обслуговування цієї мережі також стався й у Львові. Так близько двох тижнів тому ми подали позов проти одного з клубів Sport Life на Сихові…

Мережа магазинів техніки «АЛЛО» також програла суд, який зобов’язав їх надавати інформацію про товари й українською мовою. Але замість того, щоб дотримуватися чинного законодавства, вони подали апеляцію і намагаються скасувати попереднє рішення суду», – повідомив Свяослав Літинський.

Детальніше читайте у нашому спец-проекті тут: «Один у полі воїн. #Святослав Літинський»