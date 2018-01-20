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22 спортсмени з Північної Кореї поїдуть на Олімпіаду

Юлія Шпак

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На Олімпіаду-2018, що 9 лютого стартує у південнокорейському Пхенчхані, поїде 22 спортсмени з Північної Кореї. Про це повідомив президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах, пише 24 канал.

 

«22 спортсмена з КНДР виступлять в трьох видах спорту і п’яти дисциплінах», – зазначив Бах
за підсумками зустрічі представників Північної і Південної Кореї в Лозанні.

Він підтвердив, що спортсмени Південної і Північної Кореї виступлять в одній команді.

Північнокорейські спортсмени виступлять у фігурному катанні, ковзанярському спорті (шорт-трек), лижних гонках, гірських лижах і хокеї.

До делегації з КНДР також увійдуть 24 офіційні особи та 21 представник ЗМІ.

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