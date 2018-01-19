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Жителі п’яти вулиць Львова сьогодні не мають води

Олександр Косик

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Ремонтні бригади ЛМКП «Львівводоканал» ліквідовують витік води на вулицях Природна, 3а та Сковороди, 5. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

 

У зв’язку з ремонтними роботами по ліквідації витоку води на вул. Природна, 3а, сьогодні, 19 січня, з 11.00 год до 16.00 год, призупинено водопостачання в районі вулиць Природна та Моршинська.

Також, з 11.00 год до 15.00 год призупинено водопостачання на вул. Некрасова, вул. Сковороди, вул. Кармелюка, у зв’язку з ремонтними роботами по ліквідації витоку води на вулиці Сковороди, 5.

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