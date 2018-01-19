У Львові затримали наркодилерів

У Львові правоохоронці затримали ще одну групу для наркодилерів. До її складу входили двоє осіб, які збували наркотичні речовини в обласному центрі. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Працівники Управління протидії наркозлочинності поліції Львівщини спільно із працівниками Личаківського відділу поліції та за процесуального керівництва Львівської місцевої прокуратури затримали двох наркодилерів, які організували збут наркотичного засобу «метадон» у Львові.

Під час санкціонованих обшуків правоохоронці виявили та вилучили у зловмисників фольгові згортки із вмістом речовини, ззовні схожої на наркотичний засіб «метадон», електронні ваги, банківські картки, мобільні телефони, ампули для ін’єкцій, шприци та грошові кошти, отримані від збуту наркотику. Все вилучене скеровано на експертне дослідження.

Зловмисники були затримані в порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України. Їм повідомлено про підозру у вчиненні правопорушень, передбачених ч.2 ст.307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести до десяти років із конфіскацією майна.

Обом наркодилерам суд обрав міру запобіжного заходу – тримання під вартою.