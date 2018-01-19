У 2017 році професійне навчання пройшли понад 10 тисяч безробітних

На замовлення фірм і компаній, а також для збалансування попиту та пропозиції робочої сили, підвищення конкурентоспроможності безробітних служба зайнятості організовує професійне навчання. Так, у 2017 році професійне навчання пройшли 10,2 тис. безробітних. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної роботи Львівського обласного центру зайнятості.

«Торік за скеруванням центрів зайнятості освоїли новий, актуальний на ринку праці, фах, підвищили рівень кваліфікації або перенавчилися 10,2 тис. безробітних, з котрих 94% працевлаштовано», – повідомила в. о. директора Львівського ОЦЗ Оксана Іванчук.

За її словами, у 2018 році, як і у попередні роки, професійне навчання буде проводитися за 27 професіями як на базі освітніх установ Львівщини, так і у центрах професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості. До слова, Львівський центр професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості має ліцензії для надання освітніх послуг дорослому населенню за 13-ма професіями, які користуються найбільшим попитом у працедавців області. Торік у ЦПТО професійний вишкіл пройшли 2,7 тис. безробітних.

У третій декаді січня ц. р. теоретичні знання та практичні навички розпочнуть опановувати ті, хто прагне здобути фах продавця продовольчих товарів, охоронника, тракториста-машиніста сільськогосподарського виробництва (кат. А), монтажника санітарно-технічних систем і устаткування, слюсаря з ремонту колісних транспортних засобів, електрогазозварника.

Окрім того, розпочинаються курси підвищення кваліфікації за напрямами: «Комп’ютерна та інженерна графіка в середовищі AutoCAD-2012», «Технології комп’ютерної обробки інформації», «Організація бухгалтерського обліку та кадрового документообігу на підприємствах малого бізнесу». А охочі поповнити лави початкуючих бізнесменів можуть опанувати освітню програму «Досягнення успіху у підприємницькій діяльності через розвиток самомотивації».