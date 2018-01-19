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На Львівщині автівка переїхала пенсіонера: дідусь в реанімації

Олександр Косик

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У Городоцькому районі внаслідок наїзду легковика літній чоловік потрапив у реанімацію. Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

 

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 18 січня близько 18.00 на вулиці Львівській в селищі Великий Любінь, Городоцького району. Як встановили поліцейські, водій автомобіля «Тойота Селіка», 34-річний житель Пустомитівського району, скоїв наїзд на пішохода, 75-річного мешканця Городоцького району.

Внаслідок автопригоди чоловік отримав тілесні ушкодження і був госпіталізований в реанімаційне відділення з діагнозом: «черепно-мозкова травма, забій головного мозку, різана рвана рана обличчя, відкритий злам лівої гомілки».

Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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