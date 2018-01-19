Доба у зоні АТО минула без втрат

Минулої доби у зоні АТО не постраждав жоден український захисник. Про це Львівському порталу повідомили у інформаційно-аналітичному центрі.

Упродовж доби, що минула, попри те, що обстановка на лінії зіткнення сторін дещо стабілізувалася, мали місце випадки ігнорування встановленого режиму припинення вогню з боку загарбників. Противник прицільно застосував заборонені Мінськими угодами міномети по позиціях, які утримують українські захисники.

Усі зафіксовані порушення домовленостей про перемир’я, а їх загалом відбулося два, мали місце на Луганському напрямку. Захисники України цього дня у відповідь на злочинні провокації російсько-окупаційних військ вогонь не відкривали.

Внаслідок ворожих обстрілів жоден український військовослужбовець не загинув і не зазнав поранень. Проте, під час проведення інженерних робіт на Донецькому напрямку зазнав бойового травмування один наш військовий, якого оперативно доставили до військового госпіталю, де надали необхідну медичну допомогу. Його життю ніщо не загрожує, а стан здоров’я є задовільним.