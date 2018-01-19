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Для львів’ян затвердили перелік і тарифи на платні соціальні послуги міського центру соціального обслуговування

Олександр Косик

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Для осіб, які користуються послугами Львівського міського територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян, затвердили перелік і тарифи на платні соціальні послуги. Відповідне рішення ухвалив сьогодні виконавчий комітет Львівської міської ради, передає Львівський портал.

 

«Рішення зумовлене збільшенням, в основному, мінімальної заробітної плати станом на зараз, і орієнтовно, від 4 до 12% збільшується розмір оплати послуг», – пояснив в.о. начальника управління соціального захисту ЛМР Ігор Кобрин.

Загалом з початку року є 2 172 особи, які безкоштовно обслуговуються в міському територіальному центрі соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних осіб. Це люди з інвалідністю, одинокі тощо. Для інших осіб, які мають бажання користуватися послугами Центру, передбачені платні послуги. Клієнти підписують договір, обирають певну кількість визначених послуг, і тоді до них приходять працівники, які виконують обрані ними послуги.

Серед таких послуг – допомога у приготуванні їжі, прибирання житла, годування (для ліжкових хворих), допомога у самообслуговуванні, допомога в оплаті комунальних послуг; допомога в оформленні документів; ремонт одягу; транспортні послуги. Також – представництво інтересів в органах державної влади, установах, підприємствах та організаціях; сприяння в отриманні медичної допомоги в закладах охорони здоров’я та лікувально-профілактичних установах тощо.

Перелік та тарифи на платні соціальні послуги Львівського міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у розрізі заходів, які складають зміст соціальних послуг, з зазначенням орієнтовного часу на їх виконання – тут.

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