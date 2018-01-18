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«Укрзалізниця» запустила продаж квитків з пересадками

Юлія Шпак

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Відтепер пасажири «Укрзалізниці» мають можливість купувати квитки на проїзд з пересадками. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив в.о. правління ПАТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов.

 

«Відучора пасажири Укрзалізниці мають можливість користуватись довгоочікуваною функцією на порталі https://booking.uz.gov.ua:придбання квитків з пересадками. Це рішення набагато спростить пошук і придбання проїзних документів за складним маршрутом та пропонуватиме альтернативний варіант поїздки не прямим сполученням», – йдеться у повідомленні.

Також Євген Кравцов додав, що «Укрзалізниця»  намагалась максимально спростити пошук необхідних квитків, тому в онлайн-замовленні вказуються станція пересадки та час очікування.

Усі квитки пасажири зможуть оплатити однією сумою наприкінці замовлення.

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