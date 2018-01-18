Угода про вільну торгівлю збільшила товарообіг між Україною та Канадою на 60%, - Порошенко

Двосторонній товарообіг між Україною та Канадою зріс на 60%. Про це сьогодні, 18 січня, у Львові повідомив Президент України Петро Порошенко під час робочої зустрічі з генерал-губернатором Канади Жюлі Пайєтт, передає Львівський портал.

«Минулого року у наших відносинах з Канадою було багато досягнень. Можу сказати, що сьогодні ми маємо результат, адже наш двосторонній товарообіг з Канадою зріс на 60%. Це свідчення пожвавлення ситуації в українській економіці. Також це означає те, що Угода про вільну торгівлю– це , що потрібно бізнесу України та бізнесу Канади», – зазначив Петро Порошенко.