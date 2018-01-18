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У Львові за останні три дні від кору вакцинували понад дві тисячі дітей

Вероніка Рой

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Впродовж трьох останніх днів, 15-17 січня, у Львові щеплення від кору зробили 2 062 дітям. Для зручності батьків, цієї суботи, 20 січня, кабінети щеплень працюватимуть в усіх у поліклініках міста з 9.00 до 15.00 год. Тож батьків закликають вакцинувати дітей, адже єдиним дієвим способом зупинити захворюваність на кір є вакцинація. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

Так, у понеділок, 15 січня, у поліклініках міста вакцинували 382 дитини, 16 січня – 704 дитини, 17 січня – 982 дитини. Батьки, які впродовж тижня не мали змоги звернутись до лікаря і вакцинувати дитину, можуть це зробити в цю суботу, 20 січня, прийшовши з дітками в поліклініку – кабінети щеплень працюватимуть в суботу з 9.00 до 15.00 год.

«Науковці говорять, що єдиним засобом, який може зупинити епідеміологічний процес, є вакцинація. Тому ми усіх закликаємо, в першу чергу, батьків, діти яких не вакциновані, або вакциновані 1 раз, обов’язково звернутись до сімейних лікарів, педіатрів, у кабінети щеплень, щоб зробити щеплення дітей. Якщо у вашої дитини одна вакцинація, треба звернутись і пройти другу вакцинацію, і ви отримаєте захист дитини від захворювання. Якщо дитина не була щеплена, треба звернутись, пройти перше щеплення, і через місяць пройти друге щеплення. Якщо ваша дитина не щеплена і перехворіла, то вакцинацію можна не робити, бо імунітет вже виробився», – зазначив начальник управління охорони здоров’я ЛМР Володимир Зуб.

Зазначимо, що за інформацією Львівського міського відділу ДУ «Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України», станом на ранок сьогодні у Львові  зареєстровано 79 захворілих на кір, з них 58 – діти.

Нагадаємо, Львівський портал розбирався, наскільки у Львові загрозлива епідемія кору та як містяни можуть попередити хворобу?

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