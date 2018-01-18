У Львові Порошенко і генерал-губернатор Канади домовились про плідну співпрацю обох держав

У Львові пройшла зустріч Президента України Петра Порошенка та Генерал-губернатора Канади Жулі Пайєтт, яка вперше перебуває в Україні з візитом, передає Львівський портал.

Після зустрічі відбувся підхід до преси.

«Сьогодні ми започаткували плідний діалог, який зробить наші народи ще ближчими, а співробітництво між нашим країнами – ще більш продуктивним. Це – свідчення інтенсивності політичного діалогу між нашими державами та відданості спільним цінностям», – сказав під час брифінгу Президент.

Зазначимо, що Петро Порошенко та Жулі Пайєтт сьогодні ще відвідають канадських та українських військовослужбовців, які проводять спільні навчання у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки у селі Старичі.

«Це все зміцнює оборонний потенціал нашої держави і допомагає звільнити українську землю», – додав Глава держави.