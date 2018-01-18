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У «Краковці» затримали викрадений в Німеччині BMW

Юлія Шпак

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Патрульні спільно з прикордонниками виявили у пункті пропуску «Краковець» автомобіль, який розшукує Інтерпол. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульної поліції Львова.

 

«Сьогодні близько 5 години ранку у населеному пункті «Краковець» біля пункту пропкуску патрульні спільно з прикордонниками зупинили автомобіль марки BMW. Під час перевірки документів, з‘ясувалося, що транспортний засіб значиться за обліками викрадених автомобілів Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва НП України, як такий, що викрадений наприкінці вересня минулого року в Німеччині . Автомобіль перебуває у розшуку Інтерполу», – йдеться у повідомленні.

На місце викликали слідчо-оперативну групу. За кермом перебував 28-річний іноземець. Водій давав пояснення вже в Яворівському відділі поліції. Попередня кваліфікація події за ч.1 ст.198 ККУ(Придбання, отримання, зберігання чи збут майна, одержаного злочинним шляхом).

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