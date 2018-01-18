У Червонограді троє дітей потрапили до лікарні через розпилення перцевого балончика

На Львівщині внаслідок «випробування» учнем перцевого балончика троє школярів були госпіталізовані. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Сьогодні, 18 січня, близько 12.15 у Червоноградське відділення поліції надійшло повідомлення від медиків місцевої лікарні про те, що у медзаклад за допомогою звернулись троє неповнолітніх, у яких було діагностовано «отруєння невідомою речовиною». Діти, двоє дівчат та хлопець, були госпіталізовані.

Як встановили правоохоронці, 13-річний учень одної з червоноградських шкіл приніс у навчальний заклад перцевий балончик та вирішив «випробувати» його. Хлопець розпилив суміш, внаслідок чого постраждали троє учнів п’ятого, шостого та дев’ятого класів цієї ж школи, котрі опинились у зоні ураження.

Наразі поліцейські встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.