Опоблок, УКРОП і Свобода не голосували за визнання Росії агресором і окупантом. Не без львів'ян

Народні депутати України з фракції політичної партії «Опозиційний блок» в повному складі не підтримали законопроект про реінтеграцію Донбасу, в якому Росія визнається агресором та окупантом (серед них – львів’яни Ігор Шурма і Тарас Козак). Про це свідчать дані поіменного голосування за законопроект №7163 у другому читанні та в цілому (Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях).

Окрім того, не голосували за визнання Росії державою-агресором народні депутати (позафракційні), які представляють партію УКРОП: парламентар від Львівщини Тарас Батенко, а також Віталій Купрій, Олександр Дубінін, Олександр Шевченко, Валентин Дідич та Віктор Шевченко.

Не голосували також за визнання Росії державою-окупантом народні депутати-члени партії ВО «Свобода»: Олександр Марченко, Юрій Бублик, Олег Осуховський, Михайло Головко, Андрій Іллєнко, Юрій Левченко.

Також не голосував народний депутат від Львівщини Андрій Лопушанський з БПП. Окрім цього, не дали свої голоси «за» двоє нардепів-львів’ян від «Самопомочі»: Олексій Скрипник та Руслан Сидорович.

Також під час голосування був відсутній парламентар-львів’янин Юрій Шухевич від фракції Радикальної партії.

Нагадаємо, сьогодні народні депутати 280-ма голосами «За» підтримали законопроект Президента України Петра Порошенка №7163 про реінтеграцію Донбасу. Перед остаточним голосуванням парламентарі розглянули 672 поправки. За ту, яка передбачає розрив дипвідносин з РФ, не проголосували.