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Мешканців Львівщини просять подбати про пернатих у морози і облаштовувати годівнички

Дарина Смеречанська

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Взимку тварини та птахи, що живуть біля людей страждають від браку їжі. Департамент екології та природних ресурсів нагадує: допомогти пернатим зовсім не складно, кожен з нас може долучитися до цього. Необхідно зробити годівницю і повісити її за балконом, на дереві чи у будь-якому зручному місці. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

Годівниця обов’язково повинна мати дах, щоб накривав їжу від дощу і снігу, інакше вона швидко розм’якне, а це шкідливо для птахів. У годівничку можна покласти пшоно, просо, овес, пшеницю, не солене сало, сухофрукти, сушені ягоди горобини, кукурудзяні зерна, терті яблука, не смажене соняшникове чи гарбузове насіння. Не давайте птахам чорного хліба, гострих та смажених продуктів, горішків, цитрусових, зіпсованих зернових.  Обов’язково покладіть у годівничку ємність із водою.

Птахи-кочівники, які не звикли до годівниць, такі як снігур, дрізд, щиголь, вівсянка, перелітають в пошуках свого основного корму. Це плоди дерев і чагарників, бур`яни. Допомогти взимку таким птахам просто – не збирайте восени плоди з дерев повністю, залишайте на гілках декілька для пернатих.

Про підживлення диких лісових звірів найкраще знають єгері. Оленям і косулям в годівницю підкладають лісове і лугове сіно, зерно, силос, коренеплоди, жолуді. Розвішують гілки таких дерев, як верба, осика, береза. Їх заготовляють з травня по червень. У кожен такий віник додають полин.

Лосі ігнорують годівниці, тому підгодівлю для них складають в купу. Підгодовують оленів також гілками листяних дерев. Улюблені ласощі кабанів – коріння і жолуді.

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