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Якою буде погода на Водохреща у Львові?

Юлія Шпак

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Завтра, 19 січня, по місту Львову та Львівській області очікуються пориви південно-західного вітру 17 – 22 м/с, вночі та вранці місцями 25 м/с, хуртовини. На дорогах ожеледиця. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

«Так, синоптики прогнозують хмарно з проясненнями. Часом сніг та мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний з переходом на західний,  9 – 14 м/с, пориви 17 – 22 м/с, хуртовини. Температура повітря вночі 3 – 5° морозу, вдень 1 – 3° тепла», – йдеться у повідомленні.

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР застерігає усіх учасників дорожнього руху бути максимально обережними під час руху!

У разі виникнення будь-яких негараздів та непередбачуваних ситуацій, прохання звертатись на гарячу лінію міста за коротким номером 15-80.

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