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ЛКП «Лев» нагадує львів’янам про можливість безкоштовного чіпування домашніх собак

Юлія Шпак

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ЛКП «Лев» нагадує львів’янам про безкоштовне чіпування домашніх собак. Про це підприємство повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

 

«Поспішіть скористатися можливістю безкоштовно чіпувати вашого собаку в ЛКП «Лев» чи у одній з ветеринарних клінік міста, що долучились до реалізації програми з безкоштовної ідентифікації електронними мікрочіпами, яку ми реалізуємо спільно з нашими партнерами Animal-id.info UA. На сьогодні у нас залишається ще достатньо чіпів, які Львів отримав завдяки гранту відомого британського фонду DogTrust. Тож подбайте про безпеку свого улюбленця, не прогавте нагоду чіпувати друга!», – йдеться у повідомленні.

Деталі та перелік клінік шукайте з посиланням: https://animal-id.info/ua/lviv5000.

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