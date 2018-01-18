Доба у зоні АТО: троє українських військових загинуло, ще п’ятеро отримали поранення

Минулої доби у зоні АТО загинуло троє українських захисників, ще п’ятеро отримали поранення. Про це Львівському порталу повідомили у інформаційно-аналітичному центрі.

Луганський напрямок

У вечірню пору доби окупанти двічі прицільно вели тривалі обстріли наших захисників поблизу Луганського. З мінометів калібру 120 мм ворог випустив 29 снарядів по оборонних укріпленнях Сил АТО. Також противник застосовував гранатомети різних систем.

Зазначу, що українські військовослужбовці вгамували амбіції окупантів із наявної стрілецької зброї, дотримуючись Мінських угод.

Донецький напрямок

Найбільш активно бойовики російсько-окупаційних військ проявили себе саме тут. Зафіксовано 5 прицільних обстрілів позицій військовослужбовців Збройних Сил України. Всі вони відбулися у другу половину минулої доби.

8 снарядів з мінометів калібру 120 мм противник випустив в бік наших захисників Авдіївки. Приліт ще декількох ворожих мін калібру 82 мм зафіксовано поблизу Пісків та Верхньоторецького. Додамо, що по наших позиціях в районі вказаних населених пунктів, та поблизу Новотроїцького й Гранітного, окупанти також застосовували гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

У переважній більшості, військовослужбовці Збройних Сил України не відкривали вогонь у відповідь, тільки поблизу Авдіївки наші військові дали адекватну відповідь окупантам із гранатометів та стрілецької зброї.