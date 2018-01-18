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Через приїзд президента у Львові знову вимкнули світлофори. Транспортних незручностей уникнути не вдалось

Олександр Косик

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Сьогодні, 18 січня, у Львові не працюють більшість світлофорів. Частину з них регулюють патрульні, проте є кілька вулиць та перехресть, де рух все ж ускладнений, передає кореспондент Львівського порталу.

 

Зазначимо, що світлофори не працюють через приїзд до міста Президента України Петра Порошенка. В свою чергу мерія і облдержадміністрація обіцяли цього разу уникнути світлофорного колапсу через його приїзд… Переключення світлофорів у  режим жовтого миготіння мало відбуватися лише під час проїзду осіб, які охороняються державою.

В будь-якому випадку львів’яни сьогодні їздять в «аварійному» режимі, що створює чимало незручностей як для водіїв, так і для пішоходів.

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