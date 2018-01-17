За минулий рік вибухотехніки Львівщини здійснили понад 800 виїздів

Вибухотехніки Львівщини минулого року здійснили понад 800 виїздів. Крім того фахівці управління провели 452 профілактичні огляди об’єктів та територій, де відбувалися масові зібрання громадян. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Спеціалісти Вибухотехнічного управління Головного управління Національної поліції у Львівській області протягом минулого року були задіяні у всіх заходах, пов’язаних із пошуком, розрядженням, транспортуванням та знешкодженням вибухових матеріалів.

Загалом вони здійснили 828 виїздів, з яких 16 – за фактами вибухів та пожеж, 52 – для обстеження підозрілих предметів, 59 – у випадках виявлення та вилучення вибухонебезпечних матеріалів, 51 – для перевірки повідомлень про мінування чи загрозу вибуху.

Постійно дбали правоохоронці і про попередження ситуацій, які могли б загрожувати життю та здоров’ю людей. Щоб максимально убезпечити населення, вибухотехніки провели 452 обстеження місць масового перебування громадян.