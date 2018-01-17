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За минулий рік вибухотехніки Львівщини здійснили понад 800 виїздів

Юлія Шпак

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Вибухотехніки Львівщини минулого року здійснили понад 800 виїздів. Крім того фахівці управління провели 452 профілактичні огляди об’єктів та територій, де відбувалися масові зібрання громадян. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Спеціалісти Вибухотехнічного управління Головного управління Національної поліції у Львівській області протягом минулого року були задіяні у всіх заходах, пов’язаних із пошуком, розрядженням, транспортуванням та знешкодженням вибухових матеріалів.

Загалом вони здійснили 828 виїздів, з яких 16 – за фактами вибухів та пожеж, 52 – для обстеження підозрілих предметів, 59 – у випадках виявлення та вилучення вибухонебезпечних матеріалів, 51 – для перевірки повідомлень про мінування чи загрозу вибуху.

Постійно дбали правоохоронці і про попередження ситуацій, які могли б загрожувати життю та здоров’ю людей. Щоб максимально убезпечити населення, вибухотехніки провели 452 обстеження місць масового перебування громадян.

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