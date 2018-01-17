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Якої погоди чекати львів'янам на Водохреща?

Дарина Смеречанська

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На території Львівської області та у Львові 18 січня на дорогах очікується ожеледиця, вдень – місцями пориви західного вітру 15 – 20 м/с. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

Прогноз синоптиків на добу по місту Львову: хмарно з проясненнями. Часом сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер західний, 7 – 12 м/с, вдень пориви 15 – 20 м/с. Температура повітря вночі 2 – 4° морозу, вдень від 1° морозу до 1° тепла.

19 січня очікується хмарна погода. Часом сніг та мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер західний, 7 – 12 м/с, пориви 17 – 22 м/с, хуртовини. Температура повітря вночі 0 – 5° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

20 січня – хмарно з проясненнями. Невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі 3 – 8° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

На 21-22 січня 2018 року – невеликий сніг. Температура повітря вночі 2 – 7° морозу, вдень 0 – 5° морозу.

 

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