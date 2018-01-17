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У Садового кажуть, що пенсіонери платитимуть за проїзд не у всіх маршрутках

Дарина Смеречанська

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У мерії наголошують, що проїзд у комунальному міському транспорті буде і далі безкоштовним для пенсіонерів. Про це Львівському порталу повідомили  у прес-службі Львівської міськради.

 

Як зазначається, сьогодні у багатьох львівських маршрутках, які обслуговують приватні перевізники, з’явилося оголошення про те, що з кінця січня цього року, пенсіонери оплачуватимуть 50% вартості за проїзд.

Міський голова Львова Андрій Садовий, під час ранкової апаратної наради, наголосив, що позиція міста щодо оплати пенсіонерів за проїзд у громадському транспорті Львова залишається незмінною.

«Щодо оголошень про оплату 50% вартості за проїзд пенсіонерами, то позиція міської ради є однозначна і незмінна. На наших підприємствах, які є підконтрольні місту, люди як їздили так їздитимуть. Те, що обласна адміністраціях і їх департамент встановили, що в межах області пенсіонери платять 50%, це, думаю, є основною причиною, що спонукає перевізників влаштовувати собі якісь окремі правила та вважати, що департамент області якимось чином координує це все. Тому це питання треба пропрацювати у юридичній площині. Та наша позиція є чіткою і незмінною», – повідомив Андрій Садовий.

Також міський голова наголосив, що на маршрутах міста перевізники мають забезпечити мінімум 90% машин. Однак, як повідомили в управлінні транспорту, станом сьогодні на ранок виїзд машин на міських маршрутах становив: 90% ЛК «АТП-1», 86% машин ТзОВ «Фіакр Львів», 75% ТзОВ «Успіх БМ» та 64% ПАТ «ЛАП-14630»

Нагадаємо, у Асоціації перевізників Львівщини поінформували, що з 20 січня проїзд у львівських маршрутках стане для пенсіонерів платним.

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