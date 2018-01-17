У Львові розшукують 13-річну дівчину, яка пішла в школу і пропала

У Львові розшукують 13-річну львів’янку. Про це повідомляє Варта-1, передає Львівський портал.

«15 січня 2018 року близько 08:10 год. пішла до школи та досі не повернулась неповнолітня мешканка Львова Товт Софія Володимирівна 2004 року народження. Місце перебування на даний час не відоме», – йдеться у повідомленні.

Прикмети: Ріст 1,60 см, худорлява, волосся темне, середньої довжини, очі голубі

Була одягнена: балонова куртка салатового кольору з чорними вставками, штани темно сині, кричневі уги.

Якщо хтось володіє інформацією про можливе місце перебування Софії прохання телефонувати на лінію 102.

Фото: Варта-1