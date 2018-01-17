ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові розшукують 13-річну дівчину, яка пішла в школу і пропала

Юлія Шпак

|

У Львові розшукують 13-річну львів’янку. Про це повідомляє Варта-1, передає Львівський портал.

 

«15 січня 2018 року близько 08:10 год. пішла до школи та досі  не повернулась неповнолітня мешканка Львова Товт Софія Володимирівна 2004 року народження. Місце перебування на даний час не відоме», – йдеться у повідомленні.

Прикмети: Ріст 1,60 см, худорлява, волосся темне, середньої довжини, очі голубі

Була одягнена: балонова куртка салатового кольору з чорними вставками, штани темно сині, кричневі уги.

Якщо хтось володіє інформацією про можливе місце перебування Софії прохання телефонувати на лінію 102.

Фото: Варта-1

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Страх вакцинації vs спалах кору: як Львів бореться з масовим захворюванням
Вероніка РОЙ
Страх вакцинації vs спалах кору: як Львів бореться з масовим захворюванням

Наприкінці 2017 року в Україні почався справжній спалах кору, а на початку 2018 року кількість хворих серед дітей та дор...

Передайте на один. Чи вдасться Львову не стати аутсайдером у гонитві за е-квитком?
Катерина РОДАК
Передайте на один. Чи вдасться Львову не стати аутсайдером у гонитві за е-квитком?

Львів і Дніпро були двома містами України, які мали першими впровадити електронну систему оплати за проїзд у громадськом...

Діряві, старі і занедбані. Які вулиці у Львові ремонтуватимуть в 2018 році?
Катерина Родак
Діряві, старі і занедбані. Які вулиці у Львові ремонтуватимуть в 2018 році?

У 2018 році на мешканців Львова чекають нові ремонтні роботи на вулицях міста. Цього року у місті налаштовані таки взяти...

Успішна кар'єра у будь-якому віці!
Микола ПРОНІН
Успішна кар'єра у будь-якому віці!

Професійно реалізуватися, маючи невеликий досвід та молоді роки, – це більше схоже на різдвяне диво, аніж на правду. Про...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...