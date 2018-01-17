Страх вакцинації vs спалах кору: як Львів бореться з масовим захворюванням

Наприкінці 2017 року в Україні почався справжній спалах кору, а на початку 2018 року кількість хворих серед дітей та дорослих почала різко збільшуватись. Не винятком стала і Львівщина: почалось все тоді, коли працівники «Фуджікури» масово захворіли на цю важку недугу. А вже після новорічно-різдвяних свят кількість хворих в області почала рости ще більше. Після чого у школах Львова та області вирішили не допускати на навчання дітей, які не щеплені від кору. Згодом через спалах хвороби серед населення Львівщини почалася масова паніка.

Тож, Львівський портал розбирався, наскільки у Львові загрозлива епідемія кору та як містяни можуть попередити хворобу?

Що таке кір та які його наслідки?

Захворіти на кір дуже просто. Вірус передається при розмові, чханні чи кашлі хворої людини на великі відстані. Єдиним дієвим профілактичним засобом є вакцинація. Інкубаційний період кору становить від 7 до 21 дня. Перші симптоми – підвищення температури тіла, кашель та сльозотеча. Найголовнішим симптомом кору є висип, але він з’явиться не відразу. Через 3-5 днів самопочуття хворого покращується, однак вже через добу температура повертається. А разом із нею з’являється червоний висип, який починається зі шкіри голови й обличчя, а згодом розповсюджується на все тіло. Хвороба із симптомами триває до 4 тижнів і більше.

Як розповіла Львівському порталу головний епідеміолог Львівщини Наталія Тімко, сьогодні існує високий ризик захворювання на кір серед дітей, які не отримали щеплення.

«Діти та дорослі, які раніше не хворіли на кір і не робили щеплення, також залишаються вразливими до захворювання. У дорослих кір зазвичай має набагато тяжчий перебіг. Найчастішими та найнебезпечнішими ускладненнями кору є пневмонія (запалення легень) і запалення речовини головного мозку (енцефаліт)», – пояснила вона.

Львів на порозі епідемії?

Сьогодні на Львівщині на кір захворіло вже 103 людини, з них 72 – діти. Однак фахівці говорять, що поки у місті не зафіксували епідемії цієї недуги, але кількість хворих буде зростати щоденно, якщо львів’яни не почнуть активніше вакцинуватися. Експерти зазначають, що приріст хворих на кір буде збільшуватися щоденно через людей, які не пройшли вакцинацію.

Нещодавно на своєму Youtube-каналі дитячий лікар Євген Комаровський наголосив, щоб вірусу не було де циркулювати, необхідно, щоб понад 90% людей були вакциновані. Також він зазначає, що найстрашніше, коли суспільство приймає рішення робити щеплення, а половина населення цього не робить.

«Це призводить до того, що починають хворіти дорослі. А дорослі хворіють набагато важче за дітей, і тоді ціна кору значно зростає. Кір лікується тільки в інфекційних лікарнях. Це одна з головних особливостей кору. Половина випадків захворюваності на кір не потрапляє в інформаційне поле. Вакцина від кору є у вільному доступі в необмеженій кількості», – пояснює Комаровський.

Фахівці одностайно вважають, що причиною спалаху кору є низький рівень вакцинації серед дітей. На свої сторінці у Facebook голова комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я Ольга Богомолець зазначила, що показники вакцинації дітей катастрофічно впали по всім небезпечним хворобам, що вже викликало різке погіршення епідеміологічної ситуації. Захворюваність на кір у порівнянні з попередніми роками зросла у 70 разів. Лише за 11 місяців минулого року в Україні було зареєстровано 2381 випадок кору. Окрім цього, спостерігається значне падіння охочих зробити вакцинацію, що призводить до негативних та навіть летальних наслідків.

«Вперше за багато останніх років знову є летальні випадки через кір не тільки серед дітей, але й серед дорослих. Але спалах епідемії кору — мінімальна проблема, яка може сьогодні виникнути. Адже паралельно погіршується ситуація і з іншими небезпечними хворобами… За рівнем вакцинації Україна знаходимося на одному рівні з такими країнами, як Сирія, Сомалі, Чад тощо. Інші країни в світі мають кращі показники, а у США та Європі вакциновані від 95% до 100% дітей. В Україні ж якщо ще в 2008 році щепленнями з какшлюку, дифтерії та правцю були охоплені 90,5% дітей, то у 2017 році вакцинацію отримали лише 47,5% дітей. Падіння майже вдвічі», – наголосила О. Богомолець.

Водночас, як повідомила у коментарі Львівському порталу завідувач Львівського міського відділу ДУ «Львівській обласний лабораторний центр МОЗ України» Галина Михальчук, спад спалаху кору у Львові очікують до кінця року.

«Так, дійсно протягом багатьох років спостерігалося зменшення охочих зробити щеплення. Проте після спалаху кору львів’яни активізувалися. За даними багаторічних спостережень, кір має п’ятирічний період активізації, а 2018-ий – якраз є тим п’ятим роком. Тому якщо прошарок вакцинованих людей становитиме 95%, то ще через п’ять років не буде такого спалаху кору, який є сьогодні. Можуть бути поодинокі захворювання в тих осіб, які мали протипоказань, або ті, які не зробили щеплення», – розповіла вона.

Страх та забобони батьків

Кір є важким та небезпечним захворюванням, яке дуже швидко поширюється та має складні наслідки. Як стверджують лікарі, вакцинація від кору, яка входить до обов’язкових профілактичних щеплень в Україні, є найнадійнішим захистом від хвороби. У державних поліклініках вона робиться безкоштовно дітям у віці від 12 місяців до 6 років. Однак, попри це все, батьки відмовляються робити щеплення дітям, бо бояться, що вакцинація матиме негативні наслідки.

Причиною масового страху батьків стали смерті та численні випадки госпіталізації після вакцинацій. Про ці випадки нещодавно на своїй сторінці у Facebook нагадав журналіст Дмитро Гнап.

«В 2008-му році в Краматорську від щеплення проти кору та краснухи помер старшокласник. Також 85 учнів з його школи потрапило до лікарень, а скарги про численні випадки госпіталізації дітей після цього щеплення почали надходити з усієї України. Згодом Генпрокуратура з’ясувала, що тодішній заступник міністра охорони здоров’я Микола Проданчук перевищив службові повноваження, дозволивши закупівлю несертифікованої і неякісної індійської вакцини. Після того випадку суспільство почало потроху оговтуватися від шоку. Кількість щеплень поступово почала рости в 2010-2012-му рр. Аж раптом в кінці 2012-го сталася нова трагедія: від щеплень проти гепатиту померли діти. В закритому звіті МОЗ йшлося про вісім смертей. Тож, не дивно, що суспільство двічі жорстоко обдурене владою з острахом дивиться тепер на щеплення і вакцини», – написав він.

Де та за скільки львів’яни можуть вакцинуватися від кору?

Попри страхи більшість львів’ян все-таки активізувалися, і багато містян кинулись в поліклініки активно робити щеплення. Тож, якщо ви та ваші рідні ще не зробили вакцинації проти кору, то для того, аби застерегтися від небезпечної недуги, варто якнайшвидше звернутися у державні або приватні поліклініки. Львівський портал підготував для вас перелік львівських лікарень та поліклінік, де можна пройти процедуру вакцинації.

Як розповіла головний епідеміолог Львівщини Наталія Тімко, лікарні Львівщини повністю забезпечені вакциною «Пріорикс», а щеплення є безкоштовним. Тому якщо з різних причин дитина не була вакцинована своєчасно – не гайте часу і звертайтесь до сімейного лікаря.

«Згідно Календаря профілактичних щеплень в плановому порядку вакцинують дітей віком від 1 до 6 років. Якщо відбувся контакт з хворим на кір – часу для вакцинації залишається лише 72 години. Далі з метою профілактики можна вводити лише імуноглобулін, який знизить ризик інфікування. Львівщина в достатній кількості забезпечена вакциною для профілактики кору, краснухи та епідпаротиту європейського виробника. Захищеною вважається людина, яка отримала 2 дози вакцини проти кору, або яка вже перехворіла на кір», – зазначила вона.

Щодо дорослих, то вони можуть зробити щеплення у приватній клініці, або купити вакцину в аптеці та принести її разом з чеком до свого лікаря, який зробить укол. Також дорослим радять вакцинуватись у віці до 30 років.

Львівський портал поцікавився, яка ситуація з вакциною у приватних лікарнях, адже сьогодні багато львів’ян все ще побоюються робити щеплення у державних поліклініках. Як розповіла львів’янка Христина Іжик, сьогодні у багатьох приватних поліклініках вакцина проти кору відсутня.

«Прочитала матеріли у ЗМІ про те, що дітей без вакцини рекомендують не пускати у школу. В мене дитина не має жодного щеплення, і тому я вирішила звернутись в одну з приватних поліклінік, в них вакцини від щеплення просто немає, потім дзвонила у ще одну клініку, то там теж не було вакцини. В державні поліклініки ми не ходимо, бо там є ймовірність заразитися додатковими захворюваннями. Наразі ми будемо чекати, поки з’явиться вакцина у приватній лікарні», – розповіла вона.

Зателефонувавши у декілька приватних лікарень, з’ясувалося, що насправді ситуація з вакциною є складною. Ось, до прикладу, у Медичному центрі святої Параскеви та у Дитячій поліклініці «Веселка» наразі вакцини немає, і коли буде – невідомо.

Водночас, є і приватні клініки, де можна вже пройти процедуру вакцинації:

Клініка Oxfordmedical. В цій клініці використовують бельгійську вакцину – ПРІОКС. Вакцинація як для дорослого, так і для дитини, коштує 450 гривень. Як зазначили у клініці, попередньо потрібно проконсультуватися з лікарем, а на наступний день можна провести вакцинацію.

В цій клініці використовують бельгійську вакцину – ПРІОКС. Вакцинація як для дорослого, так і для дитини, коштує 450 гривень. Як зазначили у клініці, попередньо потрібно проконсультуватися з лікарем, а на наступний день можна провести вакцинацію. Медичний центр Інтерсоно. Тут також використовують бельгійську вакцину – ПРІОКС. Вакцинацію проводять лише дітям від 1 до 18 років. Ціна щеплення становить 370 гривень.

Тут також використовують бельгійську вакцину – ПРІОКС. Вакцинацію проводять лише дітям від 1 до 18 років. Ціна щеплення становить 370 гривень. Медичний центр Medicover. В даній клініці теж використовують ПРІОКС. Вартість щеплення – 370 гривень. Однак в цій клініці найближча вільна дата для вакцинації – початок лютого цього року.

Фото: gazetamt.com.br, Українська правда