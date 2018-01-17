Програмою енергозбереження цьогоріч зможуть скористатися 7,5 тисяч родин

Програмою енергозбереження у 2018 році зможуть скористатися 7,5 тисяч родин Львівщини. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Власне, нині відбулося підписання Генеральних угод про співробітництво між банківськими установами та департаментом паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження Львівської ОДА щодо реалізації Програми енергозбереження для населення Львівщини на 2017-2020 роки.

«Традиційно на початку кожного фінансового року, збираємося тут для того, щоб продовжити реалізацію нашої Програми енергозбереження для населення Львівщини, яка триває вже понад 10 років. Ця Програма була перезатверджена до 2020 року і ми вважаємо, що вона уже дала свої результати», – розповів перший заступник голови Львівської ОДА Ростислав Замлинський.

Відтак, у 2017 році Програмою скористалися 7,5 тисяч родин. З обласного бюджету компенсували 18 мільйонів гривень. 3,3 мільйони гривень залучили співфінансування місцевих бюджетів у 2018 році. Інвестиції в енергоефективність склали – 185 мільйонів гривень.

На фінансування Програми у 2018 році передбачили 18 мільйонів гривень. Очікується, що 7,5 тисяч родин скористаються Програмою у цьому році.

«Обмежень, насправді, не існує. Важливо лише дотримуватися певної фінансової дисципліни. Коли мова йде про відшкодування кредитних відсотків, звісно, необхідно укласти угоду з фінансово-кредитними установами, які є підписантами і учасниками цієї Програми, а потім сплачувати відсотки і надати документи про сплату відсотку, щоб компенсувати за рахунок коштів обласного бюджету ту суму, яка була інвестована у Програму енергозбереження», – повідомив Ростислав Замлинський.

Також він додав, що середня сума кредиту складає від 7,5 до 15 тисяч гривень у залежності від обсягу тих робіт, які передбачають домогосподарства щодо енергозбереження: заміна вікон, утеплення фасадів тощо.

Як зазначили у департаменті паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження Львівської ОДА, цьогоріч також очікується відкриття 80 приватних дахових сонячних електростанцій. На відшкодування тіла кредиту на їх встановлення передбачили 2 мільйони гривень.

Варто зауважити, що на Львівщині вперше в Україні почали реалізацію Програми енергозбереження для населення.