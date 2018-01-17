Переслідування зі зброєю: патрульні ловили п’яного водія-порушника мало не по всій Львівщині

На Львівщині правоохоронці затримали нетверезого водія BMW Х5, котрий скоїв автозіткнення з автомобілем КІА та втікав з місця події. Під час затримання правоохоронці застосували табельну зброю. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Близько першої години ночі 17 січня по вулиці Пекарській у Львові водій автомобіля BMW Х5 скоїв зіткнення з автомобілем КІА, після чого втік з місця події. Один з екіпажів Управління патрульної поліції у Львівській області виявив втікача по вулиці Липова Алея. Законну вимогу поліцейських зупинитись водій іномарки не виконав, а навпаки, різко збільшивши швидкість, продовжив рух. Патрульні розпочали переслідування автомобіля.

Втікаючи від поліції, водій BMW неодноразово створював небезпеку та загрозу життю і здоров’ю інших учасників дорожнього руху. Орієнтування на автомобіль були передані працівникам інших підрозділів поліції Львівщини.

Тим часом правопорушник вулицею Стрийською виїхав за межі Львова на трасу «Київ-Чоп» і, неподалік Миколаєва, його помітили працівники групи реагування патрульної поліції Миколаївського відділення поліції, котрі також намагались зупинити його. Проте і цю законну вимогу поліцейських водій не виконав. Тоді правоохоронці прийняли рішення про застосування табельної зброї і здійснили два попереджувальні постріли у повітря та ще два – у колеса автомобіля, після чого розпочали переслідування.

По вулиці Лисенка у Миколаєві водій іномарки змушений був зупинитись, вискочив з автомобіля та намагався втекти від поліцейських, проте працівники групи реагування затримали його.

Особу водія встановлено – ним виявився 24-річний мешканець Нового Роздолу. Також встановлено, що він керував автомобілем у стані алкогольного сп’яніння.

На водія складено протоколи про адміністративні правопорушення, зокрема: за керування транспортним засобом у стані сп’яніння, за порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, за невиконання вимог про зупинку, за залишення місця дорожньо-транспортної пригоди, а також постанову про керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів або не пред’явила їх для перевірки.

Фото: ГУ НП