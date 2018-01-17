На Яворівщині селяни перекрили трасу, вимагаючи відставки сільського голови

Сьогодні, селяни перекрили трасу Львів-Краковець, вимагаючи відставки сільського голови, який вимагав хабар в учасника АТО. Про це пише Варта-1, передає Львівський портал.

«17 січня, о 17:15 Траса М-10 сполученням Львів-Краківець у с.Наконечне Друге Яворівського району, мешканці села перекрили дорогу і безперервно ходять по пішохідному переході. Селяни перекрили рух транспортних засобів, із головною вимогою називають – зняття з посади свого сільського голови М. Гули», – йдеться у повідомленні.

Як повідомили у прес-службі патрульної поліції Львівської області, станом на 18:32 в с. Наконечне рух відновили.

Нагадаємо, 4 січня затримали голову Наконечнянської сільської ради Яворівського району Мирона Гулу, який вимагав хабар від учасника АТО за земельну ділянку.

Фото: Варта-1