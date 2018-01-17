ОСТАННІ НОВИНИ

На Яворівщині селяни перекрили трасу, вимагаючи відставки сільського голови

Юлія Шпак

|

Сьогодні, селяни перекрили трасу Львів-Краковець, вимагаючи відставки сільського голови, який вимагав хабар в учасника АТО. Про це пише Варта-1, передає Львівський портал.

 

«17 січня, о 17:15 Траса М-10 сполученням Львів-Краківець у с.Наконечне Друге Яворівського району, мешканці села перекрили дорогу і безперервно ходять по пішохідному переході. Селяни перекрили рух транспортних засобів, із головною вимогою називають – зняття з посади свого сільського голови М. Гули», – йдеться у повідомленні.

Як повідомили у прес-службі патрульної поліції Львівської області, станом на 18:32 в с. Наконечне рух  відновили.

Нагадаємо, 4 січня затримали голову Наконечнянської сільської ради Яворівського району Мирона Гулу, який вимагав хабар від учасника АТО за земельну ділянку.

Фото: Варта-1

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Страх вакцинації vs спалах кору: як Львів бореться з масовим захворюванням
Вероніка РОЙ
Страх вакцинації vs спалах кору: як Львів бореться з масовим захворюванням

Наприкінці 2017 року в Україні почався справжній спалах кору, а на початку 2018 року кількість хворих серед дітей та дор...

Передайте на один. Чи вдасться Львову не стати аутсайдером у гонитві за е-квитком?
Катерина РОДАК
Передайте на один. Чи вдасться Львову не стати аутсайдером у гонитві за е-квитком?

Львів і Дніпро були двома містами України, які мали першими впровадити електронну систему оплати за проїзд у громадськом...

Діряві, старі і занедбані. Які вулиці у Львові ремонтуватимуть в 2018 році?
Катерина Родак
Діряві, старі і занедбані. Які вулиці у Львові ремонтуватимуть в 2018 році?

У 2018 році на мешканців Львова чекають нові ремонтні роботи на вулицях міста. Цього року у місті налаштовані таки взяти...

Успішна кар'єра у будь-якому віці!
Микола ПРОНІН
Успішна кар'єра у будь-якому віці!

Професійно реалізуватися, маючи невеликий досвід та молоді роки, – це більше схоже на різдвяне диво, аніж на правду. Про...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...