На Львівщині збільшилась кількість осіб зі СНІДом

Розвиток епідемії ВІЛ-інфекції в Львівській області має ті ж закономірності, що й в цілому в Україні. За 2017 р. вперше в житті діагноз ВІЛ-інфекція був встановлений 460 особам, в тому числі в IV стадії ВІЛ-інфекції (стадії синдрому набутого імунодефіциту – СНІДу) – 245 особам. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті охорони здоров’я ЛОДА.

Темп приросту захворювання на ВІЛ-інфекцію у 2017 р. зменшився на -3,7%, натомість темп приросту захворювання на СНІД зріс на +32,9%, що свідчить про зростаючу тенденцію пізнього виявлення ВІЛ-позитивних осіб.

Щодо шляхів передачі ВІЛ-інфекції, то серед вперше зареєстрованих випадків ВІЛ-інфекції у 2017 р. продовжується тенденція до щорічного зростання статевого шляху передачі, в основному, гетеросексуального, – 275 випадків.

Знижується поширення ВІЛ-інфекції серед людей, які вживають ін’єкційні наркотики. Так, питома вага парентерального шляху передачі ВІЛ у 2017 р. складає 112 випадків.

Замісна підтримувальна терапія є найбільш ефективним методом лікування та важливим засобом профілактики ВІЛ-інфекції. Станом на 02.01.2018 р. на замісній підтримувальній терапії перебуває 299 осіб.

Область забезпечена АРВ-препаратами для медикаментозної профілактичної терапії з метою попередження передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини, швидкими тестами та стандартними тест-системами для діагностики ВІЛ-інфекції у вагітних.

Епідемія ВІЛ-інфекції у Львівській області до цього часу сконцентрована в групах найбільш високого ризику інфікування ВІЛ. Використання зараженого ін’єкційного інструментарію та незахищені статеві стосунки залишаються одним з основних чинників ризику інфікування ВІЛ. Практикою доведені доцільність, корисність і виправданість саме превентивних заходів та дій на попередження поширення ВІЛ, які націлені на зміну поведінки і способу життя людей.

Необхідно відмітити, що ВІЛ-інфекція вражає найбільш працездатні та репродуктивні вікові групи населення, на яку припадає 80,1% нових випадків у віці 15 р. і старші.

Станом на 02.01.2018 року в області знаходиться на обліку 3573 ВІЛ-інфікованих особи (в т.ч. 271 дитина, 64 – з підтвердженим ВІЛ-статусом), з них в стадії СНІДу перебуває під наглядом 1170 осіб (в т.ч. 18 дітей).

Найбільш поширеною СНІД-індикаторною інфекцією у хворих на ВІЛ-інфекцію та СНІД залишається ВІЛ-асоційований туберкульоз (як легеневий, так і позалегеневий).

Розширення доступу до лікування закладено в основу нових цілій ЮНЕЙДС, поставлених до 2020 року: 90% людей, які живуть з ВІЛ, знають про свій ВІЛ-позитивний статус; 90%, які знають про свій ВІЛ-позитивний статус, отримують антиретровірусну терапію; у 90% людей, що отримують АРТ, мають невизначальний рівень вірусного навантаження.

У визначені подальшого розвитку епідемії ВІЛ-інфекції як в Україні, так і Львівській області відіграють масштаби та якість заходів з профілактики серед осіб із груп населення найвищого ризику інфікування ВІЛ та серед їх статевих партнерів. Важливим компонентом стабілізації епідемії ВІЛ-інфекції є також поінформованість населення про шляхи передачі інфекції, формування навиків відповідальної поведінки щодо запобігання інфікуванню, в першу чергу серед молоді та доступність до тестування на ВІЛ-інфекцію.