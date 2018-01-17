На хабарі взяли голову земельної комісії однієї з міськрад Львівщини

Сьогодні на Львівщині поліція затримала голову комісії з питань земельних відносин однієї з міськрад. Посадовець систематично вимагав та отримував від громадян хабарі за вирішення земельних питань. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Нацполіції.

Загальна сума одержаної зловмисником неправомірної вигоди становить майже 300 грн тисяч гривень.

Процесуальні заходи проводилися у межах кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст.368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці перевірять причетність інших осіб, в тому числі працівників міської ради, до вчинення правопорушення.

Фото: Нацполіція