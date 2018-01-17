Мерія і облдержадміністрація надіються цього разу уникнути світлофорного колапсу через приїзд Порошенка

Львівська міська рада і Львівська ОДА цього року сподіваються уникнути транспортного колапсу через завтрашній приїзд Президента України Петра Порошенка.

Так, Львівська ОДА звернулася до мерії належно віднестися до організації безпеки дорожнього руху в місті на час приїзду Глави держави, а також виконати вимоги патрульної поліції стосовно переключення світлофорів у режим жовтого миготіння лише під час приїзду лише під час проїзду осіб, які охороняються державою.

«Беручи до уваги попередній досвід організації приїздів осіб, які забезпечуються державною охороною, вважаємо за доцільне наголосити на тому, що створювати незручності для львів’ян та гостей міста неприпустимо…», – мовиться у зверненні ЛОДА.

Своєю чергою львівська мерія звернеться до відповідних служб, зокрема поліції, щодо роботи світлофорів під час приїзду офіційних осіб та наполягатиме на ситуативному, а не кількагодинному призупинені роботи світлофорних об’єктів.

«Коли є візити таких осіб, то пульт управління світлофорами переходить до спеціальних служб. Тому звертатимемося зокрема і до поліції, щоб коли під’їжджає кортеж, то на 10 хв., ситуативно, відключати світлофори, а не за 3-4 год та паралізувати місто, унеможливити рух і викликати велике збурення населення. Такі речі недопустимі», – наголосив мер Львова Андрій Садовий.

Як повідомляв Львівський портал, вкінці серпня у зв’язку з приїздом Президента України на вулицях Львова не працювали світлофори.