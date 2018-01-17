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Колишній студент львівської духовної семінарії загинув у зоні АТО

Дарина Смеречанська

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Учора, 16 січня, на Донеччині загинув доброволець Андрій Витвицький («Спікер»). Про це повідомляє Facebook-сторінка «Правого сектору», передає Львівський портал.

 

«На Донеччині ввечері 16-го січня загинув смертю хоробрих друг “Спікер”, боєць Добровольчого Українського Корпусу «Правий сектор». Це дивовижна українська людина, різнобічно розвинена, людина Честі. Від початку Майдану боровся в лавах нашого руху. Після Майдану він присвятив себе війні. Царство Небесне полеглому за єдність Батьківщини!», – мовиться у повідомленні.

Як інформують львівські ЗМІ, загиблий воїн навчався у духовній семінарії у Львові.

Фото: Facebook-сторінка Правого сектору

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