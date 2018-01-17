До Польщі емігрувало понад мільйон українців

Понад один мільйон українців емігрували до Польщі. Про це посол України в Польщі Андрій Дещиця заявив журналістам у кулуарах Оболонського суду, де його допитали як свідка у справі про держзраду екс-президента Віктора Януковича, передає «112 Україна».

«Маємо ще досить таку нову тему на порядку денному українсько-польських відносин – це велика кількість українців у Польщі. Це вже понад мільйон українських емігрантів, які працюють у Польщі», – зазначив він.

На думку Дещиці, це є позитивним фактором для польської економіки.

«Думаю, і Польща і Україна зацікавлені, щоб продовжувати цей рівень співпраці», – вважає посол.

Він також повідомив, що протягом місяця планується візит до Польщі віце-прем’єр-міністра України Павла Розенка для обговорення питань історичної пам’яті.