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До Польщі емігрувало понад мільйон українців

Юлія Шпак

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Понад один мільйон українців емігрували до Польщі. Про це посол України в Польщі Андрій Дещиця заявив журналістам у кулуарах Оболонського суду, де його допитали як свідка у справі про держзраду екс-президента Віктора Януковича, передає  «112 Україна».

 

«Маємо ще досить таку нову тему на порядку денному українсько-польських відносин –  це велика кількість українців у Польщі. Це вже понад мільйон українських емігрантів, які працюють у Польщі», – зазначив він.

На думку Дещиці, це є позитивним фактором для польської економіки.

«Думаю, і Польща і Україна зацікавлені, щоб продовжувати цей рівень співпраці», – вважає посол.

Він також повідомив, що протягом місяця планується візит до Польщі віце-прем’єр-міністра України Павла Розенка для обговорення питань історичної пам’яті.

 

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