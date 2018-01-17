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Детективи НАБУ затримали чотирьох посадовців Львівщини за розкрадання газу на понад 1,4 мільярда гривень

Соломія Григор'єва

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НАБУ викрило схему розкрадання газу на Львівщині на суму 1,4 млрд грн. Про це Львівському порталу повідомили в управлінні зовнішніх комунікацій бюро.

 

Вчора, 16 січня, детективи Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури затримали у Львові чотирьох службових осіб ТОВ «Енергія-Новий Розділ», ТОВ «Енергія-Новояворівськ» та ТОВ «Енергія» за підозрою у заволодінні понад 300 млн куб. м природного газу НАК «Нафтогаз України» на суму понад 1,4 млрд грн. Цього ж дня їм повідомлено про підозру у вчиненні злочину, кваліфікованого за ч.5 ст.191, ч.3 ст.28, ч.2 ст.366, ч.3 ст.209 Кримінального кодексу України.

Осіб затримано під час проведення слідчих дій (обшуків) в офісних та житлових приміщеннях зазначених комерційних підприємств, в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

За даними слідства, підприємства-власники Новояворівської та Новороздольської ТЕЦ (Львівська обл.) впродовж 2013-2015 років уклали низку угод про закупівлю в НАК «Нафтогаз України» природного газу для  виробництва теплової енергії населенню. З метою здешевлення тепла для цієї категорії споживачів, НАК постачав комерційним ТЕЦ газ за цінами, суттєво нижчими від ринкових.

Однак, як встановили детективи НАБУ, понад 300 млн куб. м «пільгового» газу, Новояворівська та Новороздольська ТЕЦ одержали незаконно, не плануючи використовувати його для потреб населення. Натомість, як з’ясувало слідство, цей газ вони використали у власній господарській діяльності для виробництва електрики, яку в подальшому реалізували ДП «Енергоринок» – її поставили за тарифом, визначеним виходячи із собівартості електроенергії, виробленої з газу за ринковою ціною.

Внаслідок описаних дій, прибутковість виробництва електрики цими ТЕЦ перевищила 60% (проти 3-5% закладених в тариф Національною комісією, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Таким чином, на переконання детективів НАБУ, ТЕЦ отримали надприбутки, співставні з розміром збитків, завданих НАК «Нафтогаз України» внаслідок цієї «схеми».

Корупційну схему викрито детективами НАБУ спільно з працівниками Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України.

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