11 правил безпечного купання на Водохреща

У п’ятницю, 19 січня, одне із найважливіших релігійних свят – Водохреща. Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА закликає не забувати про власну безпеку під час купання у водоймах, передає Львівський портал.
Для тих, хто планує купатись у водоймах на Водохрещення, рекомендуємо дотримуватись таких правил:
- Купатись в ополонці лікарі не радять тим, у кого хворі нирки, діабет, проблеми із тиском, серцева недостатність, післяінфарктний стан, онкологічні хвороби.
- З собою варто мати зручний одяг, щоб швидко переодягнутись.
- Перед купанням необхідно, хоча б за годину до пірнання, добре поїсти. Вживати алкоголь категорично заборонено.
- Перед тим, як зайти у воду, необхідно добре розігріти тіло за допомогою фізичних вправ.
- До ополонки необхідно підходити в зручному взутті: краще використати черевики або вовняні шкарпетки. Ідучи до ополонки, слід пам’ятати, що доріжка може бути слизькою, тому потрібно йти повільно та уважно.
- Занурюватись (купатися) треба в спеціально обладнаних ополонках біля берега та під наглядом рятувальників і медичних працівників.
- У воду потрібно занурюватись поступово. Занурюватись найкраще по шию, не замочивши голову, щоб уникнути рефлекторного звуження судин головного мозку.
- Якщо з вами дитина, то уважно стежте за нею під час занурення в ополонку.
- Перебувати у воді можна не більше 10 – 15 секунд.
- При виході з води не слід триматися безпосередньо за металеві поручні, можна використовувати сухий рушник.
- Після виходу з води, необхідно добре розтерти тіло сухим рушником, одягнутися, виконати декілька інтенсивних фізичних вправ, випити гарячого чаю (алкоголь не зігріває, а лише може нашкодити!).
Соломія Григор'єва