11 правил безпечного купання на Водохреща

У п’ятницю, 19 січня, одне із найважливіших релігійних свят – Водохреща. Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА закликає не забувати про власну безпеку під час купання у водоймах, передає Львівський портал.

Для тих, хто планує купатись у водоймах на Водохрещення, рекомендуємо дотримуватись таких правил: