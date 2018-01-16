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Євробачення-2018. За право представляти Україну змагатимуться 18 виконавців

Дарина Смеречанська

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Завершився перший етап національного відбору на Євробачення-2018 і визначилися з півфіналістами, які боротимуться за право представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі в Лісабоні. Про це інформує сайт телеканалу UA: ПЕРШИЙ.

 

Вже з 10 лютого в прямих ефірах національного відбору ми побачимо 18 виконавців:

1.The Erised

2.Сергій Бабкін

3.СONSTANTINE

4.Kozak System

5.The ВЙО

6.Julinoza

7.Dilemma

8 .KAZKA

9.Yurcash

1 0.Mountain Breeze

11.Ingret Kostenko

12.Vil’na

13.LAUD

14.TAYANNA

15.KADNAY

  1. Pur:Pur

17.MELOVIN

18.ILLARIA

«Під час першого етапу відбору ми отримали більше 1000 заявок. Це говорить про те, як сильно розвивається наша музична індустрія. Я пишаюся тим, що сьогодні українські пісні набувають абсолютно нове обличчя – сучасне, модне. І ми робили ставку саме на якісну пісню. В ній повинна бути і любов до музики, і сміливе рішення, і обличчя артиста. Не важливо – відомий він чи ні. Ми провели колосальну роботу, і я з легкістю можу сказати, що в прямому ефірі глядач почує дуже якісну музику й побачить міцних (не побоюсь цього слова) артистів. Особисто я вірю в кожного з них. Більше того, всі пісні написані самими учасниками, і мене, як музичного продюсера, це дуже тішить», – каже музичний продюсер Руслан Квінта.

В прямих ефірах національного відбору буде представлено близько 16 музичних жанрів, серед яких indi pop, authentic, reggie, house, experiment pop, folks та інші.

Жеребкування, за результатами якого буде визначено порядок виступу учасників у півфіналах, відбудеться 19 січня.

Півфінали нацвідбору заплановано на 10 і 17 лютого, фінал – 24 лютого. Транслюватимуть прямі ефіри телеканали UA: ПЕРШИЙ і СТБ.

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