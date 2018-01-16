У Львові виросте житло на місці складів та цеху з виробництва пластикових вікон

У Львові на місці складів на вулиці Замарстинівській зведуть житло. Відповідні зміни запропоновані у проекті детального плану території, обмеженої вул. Замарстинівською, вул. Cхідною, вул. Квітовою, вул. Р. Дашкевича, громадські обговорення якого стартували 14 січня.

Так, із 13 січня 2018 року по 05 лютого 2018 року триватиме громадське слухання щодо врахування громадських інтересів під час розроблення детального плану території, обмеженої вул. Замарстинівською, вул. Cхідною, вул. Квітовою, вул. Р. Дашкевича.

Згідно проектної документації, ТзОВ «Динамо – Інвест» є власником двох суміжних ділянок на вул.Замарстинівська,76 та вул.Половинна,4.

Перша ділянка (вул.Замарстинівська,76 ) має площу 2,1345га, призначення: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості.

Друга ділянка (вул. Половинна,4) загальною площею 0,142га, цільове призначення: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості.

Сьогодні задіяна незначна частина споруд під виробництво металопласткових вікон, склади та приміщення адмінбудинку. В основному будівлі в задовільному технічному стані, нежитловий будинок на вул. Половинній,4 не використовується.

Детальний план території розробляється на підставі рішення Львівського міськвиконкому №976 від. для зміни цільового призначання земельної ділянки з земель підприємств переробної, машинобудівної промисловості на землі для будівництва і обслуговування багатоквартирних будинків з об’єктами комерційно – громадської інфраструктури.

Під багатоповерховими будинками передбачено підземний паркінг на 420 місць. Існуючий адміністративний будинок реконструюється під дитячий дошкільний заклад на 80 місць, за яким закріпляється.

Згідно даних платформи Youcontrol, власниками ТзОВ «Динамо-Інвест» є Олег та Олена Верлінські, а керівником Микола Гришков. Основний вид діяльності ТзОВ – надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.