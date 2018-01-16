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«Насолоджуйтесь проїздом». У львівському електротранспорті з'явились фальшиві наклейки для оплати

Єва Корнійчук

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Невідомі особи розповсюдили неправдиві наклейки для оплати проїзду у трамваях та тролейбусах міста. У трамваях та тролейбусах Львова зловмисники розмістили наклейки, ззовні дуже схожі до офіційних наклейок від «ПриватБанку», з допомогою яких можна оплатити проїзд у громадському електротранспорті міста.

 

У верхній частині наклейки зазначено «насолоджуйтесь проїздом при допомозі смартфону», після сканування якої пасажир потрапляє на сайт з анімованою картинкою із незрозумілим контекстом.

«Ми застерігаємо мешканців та просимо не користуватись наклейками із незрозумілими лінками, а також здійснювати проплату виключно при допомозі додатка Приват24. Зараз силами ЛКП «Львівелектротранс» ми обстежуємо усі вагони трамваїв і тролейбусів і ліквідовуємо ці наліпки», – повідомили в ЛКП «Львівелектротранс».

 

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