«Насолоджуйтесь проїздом». У львівському електротранспорті з'явились фальшиві наклейки для оплати

Невідомі особи розповсюдили неправдиві наклейки для оплати проїзду у трамваях та тролейбусах міста. У трамваях та тролейбусах Львова зловмисники розмістили наклейки, ззовні дуже схожі до офіційних наклейок від «ПриватБанку», з допомогою яких можна оплатити проїзд у громадському електротранспорті міста.

У верхній частині наклейки зазначено «насолоджуйтесь проїздом при допомозі смартфону», після сканування якої пасажир потрапляє на сайт з анімованою картинкою із незрозумілим контекстом.

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«Ми застерігаємо мешканців та просимо не користуватись наклейками із незрозумілими лінками, а також здійснювати проплату виключно при допомозі додатка Приват24. Зараз силами ЛКП «Львівелектротранс» ми обстежуємо усі вагони трамваїв і тролейбусів і ліквідовуємо ці наліпки», – повідомили в ЛКП «Львівелектротранс».