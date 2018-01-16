У дитячій лікарні на Орлика відкрили сучасне офтальмологічне відділення

У міській дитячій клінічній лікарні у Львові відтепер діти можуть отримати увесь комплекс офтальмологічної допомоги – тут відкрили сучасне офтальмологічне відділення. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

За словами керівника міського управління охорони здоров’я Володимира Зуба, міських установах не було дитячого офтальмологічного відділення.

«І спостерігаючи за динамікою захворюваності у дітей, очевидно, що у зв’язку з особливостями теперішнього дитинства, є достатньо багато проблем з гостротою зору саме у дітей. Тому ми прийняли рішення створити на базі нашої міської дитячої клінічної лікарні чергове відділення – відділення офтальмології, щоб ми могли тут діагностувати, лікувати консервативно і оперувати тих дітей, яким це необхідно. Зробили відповідні перепрофілювання, виділили приміщення, зробили ремонт за позабюджетні кошти, і за кошти міського бюджету закупили відповідне обладнання як для діагностики патології зору, так і для консервативного лікування», – зазначив він.

«За час моєї роботи – це вже п’яте відділення, яке ми відкриваємо в міській дитячій лікарні, тобто лікарня весь час розвивається, є нові відділення, нові види допомоги. Це відділення важливе ще й тим, що тут вже четвертий рік функціонує відділення нейрохірургії, де поступають діти з важкими черепно-мозковими травмами, в тому числі і з травмами орбіти і травмами ока, тому тепер тут на місці є спеціалісти, які можуть проконсультувати і надати допомогу. Окрім того, тут є відділення патології новонароджених, де є достатня кількість новонароджених дітей, яким треба проводити діагностику вроджених вад зору, і тепер в нас є свій спеціаліст, і ми можемо це зробити тут», – розповів В. Зуб.

Так, в офтальмологічному відділенні міської дитячої лікарні проводять такі обстеження, як візіометрія, скіаскопія, офтальмоскопія, біомікроскопія, авторефрактометрія, тонометрія. Окрім того, під час лікування застосовуватимуть низку спеціальних методик. А це корекція аномалій рефракцій (порушення, при якому око не може сфокусувати зображення), ортоптичні вправи по Дашевському та по Коваленко, огляд на синаптофорі, плеоптика, KEM-стимуляція, фосфенстимуляція сітківки, АСО-стимуляція, «Панорама», лікування запальних процесів ока.

Зі слів завідувача офтальмологічного відділення Соломії Лужної, практично всі діагнози, які є у дітей різного віку, можна діагностувати на цьому обладнанні – і вроджені патології, і набуті захворювання. Тут проводитимуть такі операції, як відновлення прохідності сльозно-носових шляхів, виправлення косоокості, розкриття абсцесів, видалення халязіону, видалення доброякісних пухлин ока та придатків. Адже для цього є відповідна матеріальна база, зокрема сучасна окрема операційна, оснащена мікроскопом, а також – відповідний фаховий рівень спеціалістів.

Новостворене відділення розраховане на 15 ліжок, і тут працює 17 працівників.

Для проведення ремонту в офтальмологічному відділенні було залучено близько 200 тис. грн. позабюджетних коштів. За кошти міста придбано спеціальне обладнання на суму 1,5 млн. грн.