На Львівщину насувається короткочасне потепління і снігопад

На Львівщині різко потеплішає, надвечір очікується снігопад, а завтрашня температура повітря може сягнути й 4 градусів тепла, передає Gismeteo.ua

Сьогодні температура повітря підвищиться на 10 градусів, із 12 до 2 морозу, а завтра вдень очікується навіть до 4 тепла. Окрім того сьогодні надвечір почне падати сніг, який вочевидь довго не пролежить. Завтра вночі температура знизиться на 1-2 градуси нижче нуля, очікується ожеледиця.

На другий Святвечір (18 січня) можливий сніг, а температура повітря впродовж доби коливатиметься від 1 тепла до 4 градусів морозу.

На Йорданське водосвяття (19 січня), очікується дощ.

Відносно тепла погода триватиме недовго. Вже наприкінці тижня мороз знову посилиться, а синоптики попереджають про рясні снігопади.