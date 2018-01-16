Компанія-видавець газети «Експрес» підписує ще один, новий, договір з «Укрпоштою». Але впевнена, що держпідприємство і його проігнорує

Компанія-видавець газети «Експрес» підтвердила, що у п’ятницю, 12 січня, отримала кур’єрською службою конверт від генерального директора «Укрпошти» Ігоря Смілянського. У ньому – Договір на розповсюдження видань за передплатою, названий у супровідному листі «типовим», пише «Експрес».

Аналіз цього документу засвідчив, що текст цього договору кардинально відрізняється від тексту договору, який Укрпошта намагалася нав’язати газеті до підписання за останні тижні, – і навіть ще минулої п’ятниці, на рівні низової дирекції. Із договору нарешті вилучені зобов’язання редакції беззастережно публікувати будь-які статті, надані «Укрпоштою», оптимізовані умови розрахунків і т.д. Саме цього «Експрес» домагався. Керівник компанії-видавця Андрій Вей скріпив договір печаткою та підписом, підписані документи скеровані в «Укрпошту».

«Щоб створити штучний привід для блокування газети, в.о. гендиректора «Укрпошти» постійно наголошував, що начебто єдина причина блокування доставки «Експресу» передплатникам – відсутність нового договору. «Усе залежить від «Експресу», підписують стандартну угоду – і ви продовжите отримувати газету», «Підписуємо договір – і працюємо», – неодноразово публічно заявляв пан Смілянський.

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Відсутність договору також зазначена як причина відмови приймати газети для доставки передплатникам в офіційному листі «Укрпошти». «Звісно, будь-який юрист скаже, що новий договір, у будь-якому випадку, не може поширюватися на відносини, що виникли до його підписання, – каже Андрій Вей. – Це, до речі, зазначено і у надісланому договорі. Підписаний договір буде регулювати оформлення і доставку тієї передплати, яка прийматиметься після його підписання. А у вересні-грудні 2017-го «Укрпошта» збирала у людей кошти за доставку газет у 2018-ому році за договором, який підписаний сторонами вже давно, ще позаминулого року, але зобов’язання за ним «Укрпоштою» не виконуються.

Втім, якщо навіть рухатися за логікою «Укрпошти», підписаний новий договір мав би розблокувати доставку газет тим передплатникам, які оформляли передплату у вересні-грудні минулого року. Ми, однак, не віримо «Укрпошті» і заявам його керівника. Ми підписали новий договір, щоб отримати доказ, що його відсутність – це не справжня причина блокування газети «Експрес». У будь-якому випадку, договір підписано, сотням тисячам передплатників наших видань «Укрпошта», яка гарантувала, має почати доставку передплачених ними у вересні-грудні видань. У найближчі дні всі акценти будуть розставлені: уся країна побачить ціну слів керівника «Укрпошти» п. Смілянського і остаточно зрозуміє, якими є приховані причини блокади газети «Експрес». Наша позиція незмінна – блокада “Укрпошти” – це політичний тиск на газету «Експрес», спроба силою домогтися зміни редакційної політики».

Олексій Малярчук, юрист газети «Експрес»:

Ми отримали конверт, у якому – лист із пропозицією укласти ще один договір з “Укрпоштою”, а також сам договір, завізований на кожній сторінці. Напередодні керівник “Укрпошти” зробив гучну і сміливу заяву: “Щоб довести, що у нашому спорі з “Експресом” немає ніякої політики, надсилаю газеті “Експрес” типовий договір, який підписали 1700 видавців всієї країни. Ми дуже сподіваємось, що газета “Експрес” підпише цей договір і ми зможемо поставляли газети читачам. Підпишемо – і працюємо далі”. Ці слова були б дуже переконливими, якби були правдивими. А яка правда, пане Смілянський? А вона дуже проста. По-перше, договори, які підписані з “Укрпоштою”, не варті паперу, на якому вони викладені. Ви чудово знаєте, що є вже давно підписаний договір, за яким “Укрпошта” з вересня по грудень збирала в сотень тисяч людей по всій країні гроші за доставку наших видань, у т.ч. газети “Експрес”, – у 2018-ому. Але “Укрпошта” не виконує цей підписаний договір. 180 тисяч газет вже тиждень чекають на вулиці, щоб ви доставили їх читачам. Є рішення господарського суду, яке забороняє вчиняти «Укрпошті» протиправні дії, але ви і його не виконуєте. Ні, ні, ніякої політики, пане Смілянський. Йдемо далі.

По-друге. Договір, який ви надіслали нам, ви називаєте типовим. Це – неправда. Типовий договір затверджує Кабінет міністрів або інший орган держвлади. А договір, який ви надіслали, затверджений лише вашим наказом, він не типовий.

По третє, ви стверджуєте, що цей договір підписали 1700 видавців. Але і це – неправда. Цей НЕтиповий договір насправді не підписав ще жоден видавець країни. І знаєте чому? Бо ви затвердили його лише на початку січня, декілька днів тому, і самі це визнали. Але жоден видавець не підписав цей договір до 31 грудня, а заблокували лише “Експрес”. І це теж не політика, пане Смілянський, ні?

По-четверте, якщо ви пропонуєте підписати “Експресу” начебто типовий договір, то чому той договір, який ви нав’язували нам протягом останніх декількох тижнів, зовсім, ЗОВСІМ інший, ніж той, який ви учора оприлюднили? Чому лише зараз з договору прибрано дискримінаційні пункти, оптимізовано умови розрахунків? По-п’яте. Чому ви надсилаєте нам договір лише 10 січня, якщо він, за вашою вимогою, мав би бути підписаний до 31 грудня? Навіть той, дискримінаційний договір, що попередньо нав’язувався нам, був оптимізований нашими і вашими юристами ще 4 січня, але ви, пане Смілянський, тоді заблокували його підписання. Невже і це не політика?

А тепер – висновки. По-перше. Ми чекаємо вас, пане Смілянський, у суді, щоб захистити права людей за чинним договором, який ви не виконуєте, блокуєте доставку газети «Експрес» за вже прийнятою передплатою. Друге. Щоб дати змогу новим читачам оформити передплату в новому році, щоб розблокувати доставку газет існуючим передплатникам, ми, без жодних змін, підписуємо цей, надісланий вами, начебто «типовий» новий договір. «Підписуємо – і працюємо», – гучно заявили ви. Отож надсилаємо один підписаний договір вам особисто, у центральну дирекцію, і ще два – у місцеву, яка має організувати його невідкладне виконання. І насамкінець. У вівторок ми підемо на пошту, щоб перевірити, чи почалася доставка газет передплатникам, чи відновлено прийом передплати на газету “Експрес”. Ви публічно гарантували, що це буде обов’язково зроблено протягом 24 годин, бо ж ніякої політики, чи не так, пане Смілянський?

Мій прогноз: навіть після підписання ще одного договору керівник Укрпошти слова не дотримається, Експрес не буде розблокований. Будуть оголошені нові штучні причини, чому блокада “Експресу”, багатьох інших популярних видань, які випускає наша компанія, не може бути знята. Тільки цього разу уже нічого не кажіть, що це – не про політику».