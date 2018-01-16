До «чорного списку» Мінкульту потрапили російський співак Дмитро Фомін та кінорежисер Микита Михалков

Мінкульт на підставі звернення СБУ поповнило список осіб, які створюють загрозу національній безпеці: туди увійшли російський співак Дмитро Фомін, телеведучий Дмитро Шепелєв, музикант і телеведучий Василь Вакуленко, кінорежисер Микита Михалков.
«Оновити Перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці, доповнивши його особами Фомін Дмитро Анатолійович, Шепелєв Дмитро Андрійович, Вакуленко Василь Михайлович, Михалков Микита Сергійович», – мовиться у відповідному наказі Мінкульту.
Дарина Смеречанська