Блогери зняли ролик про зимовий Львів

Команда Blog 360 показала Львів у своєму новому випуску, що показує різні аспекти міста. Команда відвідала музей, який вважається найбільшим в Україні, показала найвищу будівлю міста та спробувала на собі особливості галицької кухні.

Блогерами є львівські журналісти, які ведуть Blog 360, де показують різні міста, місця, події. У випуску про Львів глядач має нагоду послухати львівський орган та побачити його «зсередини», побачити львівську зиму, коли гості можуть покататися на ковзанці у самому центрі міста, на санках, відвідати Різдвяний ярмарок.