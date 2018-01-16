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Блогери зняли ролик про зимовий Львів

Єва Корнійчук

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Команда Blog 360 показала Львів у своєму новому випуску, що показує різні аспекти міста. Команда відвідала музей, який вважається найбільшим в Україні, показала найвищу будівлю міста та спробувала на собі особливості галицької кухні.

 

Блогерами є львівські журналісти, які ведуть Blog 360, де показують різні міста, місця, події. У випуску про Львів глядач має нагоду послухати львівський орган та побачити його «зсередини», побачити львівську зиму, коли гості можуть покататися на ковзанці у самому центрі міста, на санках, відвідати Різдвяний ярмарок.

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