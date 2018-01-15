Жителів Львівщині попереджають про нічні заморозки

За інформацію Львівського регіонального центру з гідрометеорології вночі з 15 на 16 січня очікується морозна погода: до -8º – 13ºС. На дорогах збережеться ожеледиця.

За таких умов традиційно зростає кількість подій, пов’язаних із переохолодженням та обмороженням людей, а також дорожньо-транспортними пригодами.

Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА звертається до населення з наступними рекомендаціями:

– обмежити перебування на вулиці та пересування, особливо поза межами населених пунктів у сільській місцевості;

– відмовитись на цей період від прогулянок, особливо в нічний час, риболовлі, туристичних походів;

– водіям, за можливості, відмовитись від виїздів на власному автомобілі, а при необхідності виїзду слід пам’ятати, що під час ожеледиці на дорожньому покритті збільшується гальмівний шлях, тому необхідно обирати безпечний швидкісний режим, враховувати інтенсивність руху, особливості і стан транспортного засобу.

Усім учасникам дорожнього руху слід бути максимально уважними і обережними, зокрема:

– пішоходам – не перебігати дорогу у невстановленому місці, а в ожеледицю триматися подалі від проїжджої частини дороги;

– водіям – не забувайте про пішоходів. Люди, що переходять дорогу, можуть посковзнутися і впасти, тому наближаючись до пішохідних переходів та місць розташування дитячих установ знижуйте швидкість до мінімуму.